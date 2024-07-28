WP: Винищувачі F-16 будуть в Україні за кілька тижнів, але навряд чи змінять ситуацію на полі бою

Західні винищувачі F-16 повинні прибути в Україну вже за декілька тижнів, однак вони навряд зможуть негайно змінити ситуацію на полі бою.

Про це пише The Washington Post з посиланням на західних і українських посадовців.

Імовірно, літаки посилять протиповітряну оборону України. Їх використають для збиття повітряних цілей — ракет, безпілотників і літаків, але не для ударів по наземних силах РФ та інших обʼєктах поблизу фронту. Це повʼязано з тим, що Київ отримає мало літаків — і Росія має багато засобів ППО, які можуть збити їх.

За даними WP, принаймні спочатку F-16 не підводитимуть близько до лінії фронту, тож поки незрозуміло, чи зможуть вони стримати російські літаки, які залітають з російського повітряного простору.

Посадовець українського оборонного відомства заявив WP, що українські F-16 нестимуть удосконалені ракети середньої дальності «повітря — повітря» AIM-120, які також використовують для наземних систем NASAMS. Однак, за його словами, зараз в України замало цих ракет, тож їх доведеться розділити між F-16 і NASAMS.

Захист F-16 на землі також буде складним завданням, адже українські аеродроми розташовані в радіусі, куди можуть ударити російські ракети. Для їхнього захисту Україна використовує засоби маскування й навіть паркує моделі літаків на аеродромах як приманку.

Високопоставлений український військовий чиновник розповів журналістам, що Росія готується до того, що Україна отримає F-16. Наприкінці минулого року Росія запустила кілька ракет з муляжами боєголовок з установок С-400 у Джанкої, що в окупованому Криму. За його словами, ракети досягли українського міста Кременчук, що розташований на відстані понад 320 кілометрів. Тож, можливо, Москва спробує використати С-400 для збиття F-16.

Офіційні особи відмовилися розповісти, скільки саме літаків отримає Україна у 2024 році, але це буде не більше за одну ескадрилью — тобто близько 20 одиниць. Крім того, лише шість пілотів завершать навчання цього літа, адже програма має обмежену кількість місць.

Американські чиновники й раніше заявляли, що F-16 навряд чи дадуть Україні вирішальну перевагу через потужну ППО Росії. Проте українські посадовці, пише WP, відповідають, що винищувачі F-16, як і іншу техніку, Захід постачає у надто малій кількості й занадто пізно.