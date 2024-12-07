Україна отримала другу партію F-16 від Данії

Друга партія літаків F-16 від Данії вже надійшла в Україну.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Український президент подякував за підтримку прем’єр-міністру Матте Фредеріксен і всьому народові країни-союзниці.
«Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети та рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково», — каже Зеленський.
- У жовтні 2024 року міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що Київ вже отримав першу партію F-16. Західні медіа ще влітку писали про це з посиланням на джерела.
- Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди, Данія (19 одиниць), Бельгія (30 винищувачів F-16 до 2028 року) та Норвегія — 6 літаків F-16.