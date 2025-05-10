Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом — авіабази і сховища ракет

У ніч на 10 травня Пакистан атакував Індію і почав військову операцію Bunyan ul Marsoos («Міцна стіна»). Під ударом — індійські авіабази і сховища ракет.

Про це повідомив пакистанський уряд.

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У межах операції Пакистан планує вразити численні стратегічні цілі на території Індії, повідомив пакистанський телеканал Geo TV із посиланням на джерела в органах безпеки.

Представництво пакистанської армії заявило про знищення складу надзвукових ракет BrahMos в індійському Беасі — їх виробляє спільне індійсько-російське підприємство. А також про удари по індійських авіабазах Удхампур в індійській частині Кашміру і Патханкот у штаті Пенджаб.

Загалом, стверджує Пакистан, в Індії вражено 25 цілей. Серед них — система ППО С-400 в Адампурі. Це назвали відповіддю на удари Індії по Нур-Хану, Муріду та Шоркоту — трьох найважливіших військових базах Пакистану.

Також Пакистан каже про масовану кібератаку на урядові сайти Індії, її енергетичний сектор, телекомунікації та транспорт. Ці дії — відповідь на «військову ескалацію» Індії.

Премʼєр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф оголосив про скликання засідання Національного командування — вищого органу, що складається з цивільних і військових чиновників, який контролює рішення, повʼязані з ядерним арсеналом країни.

Водночас Індія заявила про «відверту ескалацію» конфлікту та звинуватила Пакистан в атаці дронами. Індійська армія нібито їх знищила. Військові також завдали ударів по Пакистану. В Ісламабаді кажуть, що цей обстріл стався ще до початку власної операції.

Пакистан тимчасово закрив свій повітряний простір, а Індія закрила 32 аеропорти. Також медіа пишуть про сутички в прикордонних районах Кашміру.

Конфлікт Індії та Пакистану

22 квітня поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше не відоме воєнізоване угруповання, що називає себе «Кашмірським опором». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.

Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією.

У ніч на 7 травня Збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур» та атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану.