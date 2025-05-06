Індія атакувала Пакистан. Ось що відомо зараз

У ніч на 7 травня Збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур» та атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану.

Про це повідомив індійський уряд.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

У заяві кажуть, що ціллю стали обʼєкти бойовиків у Пакистані та «окупованих Пакистаном Джамму і Кашмірі», звідки нібито планували терористичні атаки проти Індії.

«Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові обʼєкти не стали ціллю атаки», — заявили в уряді Індії.

У Міністерстві оборони Пакистану підтвердили, що Індія завдала ракетного удару по обʼєктах на території країни. За даними армії, Індія завдала ударів по трьох регіонах Пакистану, повідомляє AFP. У відповідь на це Пакистан пообіцяв відповісти на напади Індії «у час і в місці за власним вибором».

«Дозвольте мені сказати це недвозначно: Пакистан відповість на це в той час і в тому місці, які він сам обере. Ця огидна провокація не залишиться без відповіді», — заявив представник армії Пакистану Ахмед Шаріф Чаудхр.

У мережі також публікують кадри ймовірних ударів Індії по Пакистану.

Пакистан закриває свій повітряний простір для всіх рейсів на 48 годин. Тим часом Індія заявляє, що Пакистан обстрілює артилерією село Бхімбер Галі в спірному штаті Джамму і Кашмір.