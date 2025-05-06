Індія атакувала Пакистан. Ось що відомо зараз

У ніч на 7 травня Збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур» та атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану.
Про це повідомив індійський уряд.
У заяві кажуть, що ціллю стали обʼєкти бойовиків у Пакистані та «окупованих Пакистаном Джамму і Кашмірі», звідки нібито планували терористичні атаки проти Індії.
«Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові обʼєкти не стали ціллю атаки», — заявили в уряді Індії.
У Міністерстві оборони Пакистану підтвердили, що Індія завдала ракетного удару по обʼєктах на території країни. За даними армії, Індія завдала ударів по трьох регіонах Пакистану, повідомляє AFP. У відповідь на це Пакистан пообіцяв відповісти на напади Індії «у час і в місці за власним вибором».
«Дозвольте мені сказати це недвозначно: Пакистан відповість на це в той час і в тому місці, які він сам обере. Ця огидна провокація не залишиться без відповіді», — заявив представник армії Пакистану Ахмед Шаріф Чаудхр.
У мережі також публікують кадри ймовірних ударів Індії по Пакистану.
Пакистан закриває свій повітряний простір для всіх рейсів на 48 годин. Тим часом Індія заявляє, що Пакистан обстрілює артилерією село Бхімбер Галі в спірному штаті Джамму і Кашмір.
- Уранці 30 квітня в Пакистані заявили, що Індія хоче розпочати військові дії протягом наступних 24—36 годин.
- 22 квітня поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму і Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше не відоме воєнізоване угруповання, що називає себе «Кашмірським опором». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.
- Зараз Індія і Пакистан перебувають на межі нового збройного конфлікту, що загрожує «непередбачуваними наслідками», кажуть опитані The New York Times експерти. У 2019 році схожий напад уже ставив їх на межу війни, але тоді вони не пішли цим шляхом. Зараз ескалація масштабніша, вважають аналітики.