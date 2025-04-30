Пакистан заявив, що Індія хоче розпочати військові дії протягом наступних 24—36 годин

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив: є достовірні розвіддані про те, що Індія хоче розпочати військові дії протягом наступних 24—36 годин.

За його словами, як привід Індія використає інцидент у Пахалгамі. Проте будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь. Міністр наголосив, що Індія нестиме повну відповідальність за «можливі катастрофічні наслідки в регіоні».

Напередодні, 28 квітня, міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф нібито сказав Reuters, що військове вторгнення Індії «неминуче». Ісламабад перебуває у стані підвищеної готовності, але застосує свою ядерну зброю лише за умови «прямої загрози нашому існуванню».

Потім в іншому інтервʼю він уточнив, що його заяву не слід тлумачити як категоричне передбачення про те, що війна розпочнеться протягом наступних двох-трьох днів, повторивши, що він лише сказав, що «найближчі дні будуть вирішальними».

Міністр оборони заявив, що «немає абсолютно жодних сумнівів» у наближенні небезпеки, але «я ніколи не говорив про її неминучість».

«Якщо щось має статися, то це станеться протягом наступних двох-чотирьох днів… інакше безпосередня небезпека мине», — сказав Асіф.

США підтримують звʼязок із керівництвом Пакистану та Індії та закликають країни не загострювати конфлікт. Речниця Держдепу США ввечері 29 квітня сказала, що «вже сьогодні або завтра» держсекретар Марко Рубіо очікує на переговори з міністрами закордонних справ Пакистану та Індії.

Чому загострився конфлікт

Новий виток конфлікту двох ядерних держав розпочався після того, як озброєні люди вбили 26 туристів поблизу курортного міста Пахалгам у Кашмірі. Індія назвала це «терористичним нападом», який мав «транскордонні» звʼязки, звинувативши Пакистан у підтримці інциденту. Ісламабад заперечує причетність до нападу. Відповідальність за напад взяла невідома група бойовиків «Кашмірський опір».

Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією.

Пакистанська влада також попередила, що будь-яка індійська спроба зупинити або перенаправити потік води вважатиметься «актом війни».

Зараз Індія і Пакистан перебувають на межі нового збройного конфлікту, що загрожує «непередбачуваними наслідками», кажуть опитані The New York Times експерти. У 2019 році схожий напад уже ставив їх на межу війни, але тоді вони не пішли цим шляхом. Зараз ескалація масштабніша, вважають аналітики.

Що передувало

Гімалайський регіон, на який повністю претендують і Індія, і Пакистан, але яким обидві країни фактично керують лише частково, з 1989 року зазнає насильства через збройне повстання проти індійської влади. За цей час загинули десятки тисяч людей, хоча в останні роки рівень насильства знизився.

У 2019 році Індія скасувала особливий статус штату Кашмір, розділивши його на дві керовані з центру території — Джамму і Кашмір та Ладакх. Зміни також дозволили надавати право на проживання людям з інших регіонів, що дало їм можливість працювати та купувати землю в цьому районі.

Уряд штату Джамму і Кашмір, на території якого розташований Пахалгам, цього місяця поінформував місцевий парламент, що за останні два роки майже 84 тисячі громадян Індії, які не є місцевими жителями, отримали дозвіл на проживання в регіоні. Такий крок з боку Індії ще більше загострив відносини з Пакистаном, який теж вважає цей регіон своєю територією. Суперечка спричинила ворожнечу та збройні конфлікти між двома ядерними державами.

Індійські силовики кажуть, що деякі з найбільш масштабних атак бойовиків упродовж активної фази повстання відбувалися під час візитів високопосадовців з-за кордону — ймовірно, щоб привернути увагу світу до ситуації в Кашмірі.

Напад у вівторок, 22 квітня, стався наступного дня після початку чотириденного візиту до Індії віцепрезидента США Джей Ді Венса, який переважно мав приватний характер.