Зеленський: 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають

З понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Про це сказав Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі «коаліції охочих». «Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов», — заявив Володимир Зеленський. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

Президент наголосив, що в разі, якщо Росія не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, проти її енергетичного сектора та банківської системи потрібно вводити жорсткіші санкції. Він також додав, що зараз готують 17-й пакет санкцій ЄС, і його погоджують із Британією, Норвегією та США. «Якщо Путін не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом з президентом Трампом ми посилимо нашу допомогу оборонній потузі Україні, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів», — сказав премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердили тезу про санкції.