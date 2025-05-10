Зеленський: 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають

З понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.
Про це сказав Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі «коаліції охочих».
«Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов», — заявив Володимир Зеленський.
За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.
Президент наголосив, що в разі, якщо Росія не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, проти її енергетичного сектора та банківської системи потрібно вводити жорсткіші санкції. Він також додав, що зараз готують 17-й пакет санкцій ЄС, і його погоджують із Британією, Норвегією та США.
«Якщо Путін не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом з президентом Трампом ми посилимо нашу допомогу оборонній потузі Україні, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів», — сказав премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердили тезу про санкції.
Перемовини про припинення вогню
Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.
Президент США Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною. Проте так цього і не зробив. Але останній тиждень риторика США щодо Росії почала посилюватись.
Так, Трамп на питання журналістки про поступки РФ у контексті мирної угоди заявив, що Росія повинна буде віддати всю Україну.
«Росія повинна буде віддати всю Україну. Бо Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз продовжували воювати за всю Україну. Росії не потрібен лише той шматок, який вона зараз має, — їй потрібна вся Україна», — сказав президент США.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив, що під час мирних переговорів про закінчення війни в Україні Росія вимагає «надто багато».