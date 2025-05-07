«Вони вимагають надто багато». Віцепрезидент США про бажання Росії у перемовинах

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що під час мирних переговорів про закінчення війни в Україні Росія вимагає «надто багато».

Про це він сказав під час Мюнхенської зустрічі лідерів у Вашингтоні, передає Politico.

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Венс сказав, що зараз США зосереджуються на довгостроковому врегулюванні війни, оскільки Росія відхилила заклик США до 30-денного припинення вогню. Москва заявила, що така тимчасова пауза не відповідає її стратегічним інтересам, оскільки це нібито дозволить Україні перегрупуватися.

Але він наголосив, що Росії, ймовірно, доведеться піти на поступки — ознака того, що адміністрація Трампа готова до більш агресивної політики щодо президента Росії Володимира Путіна, зазначає Politico.

«Росіяни вимагають певного набору вимог, певного набору поступок, щоб припинити конфлікт. Ми вважаємо, що вони вимагають забагато», — сказав Венс.

Він каже, що позиція України в цьому питанні також важлива, тож США намагаються зрозуміти вимоги України для того, щоб розпочати переговори для припинення війни. Наступний крок — досягти згоди на прямі переговори між Україною та Росією.

«Ми хотіли б, щоб і росіяни, і українці домовилися про деякі основні принципи, як сісти та поговорити одне з одним. Це наступний великий крок, який ми хотіли б зробити», — каже віцепрезидент США.

Венс сказав, що розрив між вимогами Росії та України досі залишається великим. Тож сторони мають погодити вимоги між собою. Він визнає, що США неможливо бути посередником у цьому питанні без принаймні деяких прямих переговорів між Росією та Україною.

За словами Венса, США відчувають «розчарування» обома сторонами, адже під час прямих переговорів Росія та Україна «щонайменше 30 хвилин розповідають про історичні передумови» війни. Він сказав, що «війни мають історичне підґрунтя», однак для завершення конфлікту необхідно «рухатися вперед».

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Раніше Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.

Марко Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі 18 квітня заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.

Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. А Рубіо напередодні повторно заявив, що Вашингтон може відмовитися від спроб мирного врегулювання, якщо Москва і Київ не досягнуть прогресу. У такому разі Росії може загрожувати посилення санкцій.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс казав, що розуміє — між Україною та Росією «дуже велика прірва» щодо бачення завершення війни. Тому в наступні 100 днів адміністрація Дональда Трампа працюватиме, аби «спробувати зблизити ці сторони».