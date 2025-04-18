Трамп підтвердив, що США «відійдуть» від перемовин між РФ та Україною, «якщо одна зі сторін створюватиме перешкоди»

США «відійдуть» від перемовин, якщо якась зі сторін війни в Україні буде ускладнювати процес припинення війни.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Овальному кабінеті, передає NBC News.

«Ми говоримо про те, що тут гинуть люди. В ідеалі ми збираємося її (війну) зупинити. Якщо з якихось причин одна з двох сторін створюватиме серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", і відмовимося від усього. Але, сподіваємось, до цього не дійде», — зазначив він.

Разом з тим Трамп відмовився сказати, чи США повністю вийдуть з переговорів, наголосивши: «Я не хочу цього говорити, але ми хочемо, щоб це закінчилось».

Він також відмовився сказати, чи продовжать США підтримувати Україну, якщо адміністрація вийде з-за столу переговорів.

Трамп заявив, що йому потрібно побачити «ентузіазм» з боку України та Росії, який свідчитиме про їхнє бажання завершити конфлікт. Він також відкинув припущення, що Росія ним маніпулює: «Ніхто мною не грається. Я просто намагаюся допомогти».

Ця заява пролунала незабаром після того, як держсекретар США Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди.