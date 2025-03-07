Трамп погрожує ввести масштабні санкції і мита проти Росії, допоки не буде миру з Україною

Президент США Дональд Трамп може ввести масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і запровадити нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що серйозно думає над санкціями, бо «Росія зараз буквально розбиває Україну на полі бою».

«Звертаюся до Росії та України: сідайте за стіл переговорів негайно, поки не стало надто пізно. Дякую!!!» — написав Трамп.

Це вже не вперше, коли Трамп погрожує накласти санкції на Росію, щоб досягти миру. Сьомого лютого про це сказав його спецпредставник Кіт Келлог — нібито президент США готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб зупинити війну.

Напередодні, 6 березня, міністр фінансів США Скотт Бессент пообіцяв, що Штати введуть санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні. Однак нині нових обмежень проти Росії не було, крім того, що Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через війну в Україні.