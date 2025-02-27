Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через війну в Україні

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії санкцій, введених раніше проти Росії через війну в Україні.

Про це йдеться в документі Білого дому, переданому в американський Федеральний реєстр. Він набуде чинності 28 лютого.

Розпорядження про режим надзвичайної ситуації через ситуацію в Україні у США ввели ще в 2014 році. Тоді указ президента США Барака Обами № 13660, опублікований 6 березня 2014 року, передбачав заморожування власності «низки осіб, причетних до розвитку ситуації в Україні». Спочатку йшлося про тих, хто сприяв анексії Криму. Потім, уже в роки першого президентства Трампа і президентства Джо Байдена, перелік санкцій у межах цього режиму розширювали із зростанням російської агресії — у 2018 і 2022 роках.

У документі зазначають, що дії та політика людей, про які йдеться в попередніх указах адміністрації США, «продовжують становити надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки та зовнішній політиці Сполучених Штатів». Отже, санкції треба продовжити ще на рік.

Крім цього, вони «підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету, територіальній цілісності та сприяють незаконному привласненню її активів»