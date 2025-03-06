США введуть санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Санкції проти Росії «використовуватимуть відкрито й агресивно для негайного максимального впливу» за вказівкою президента США Дональда Трампа, каже Бессент. Додаткові санкції проти Росії можуть дати США більше важелів впливу на переговорах про завершення війни з Україною.

Чинний міністр фінансів США розкритикував адміністрацію попереднього президента Джо Байдена за те, що вона не посилила енергетичні санкції проти Росії через страх підвищити ціни на газ.

«Який сенс суттєвої військової та фінансової підтримки США протягом останніх трьох років без відповідних санкцій?» — запитав Бессент під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка.

Також США посилять санкції проти Ірану. За словами Бессента, вони «закриють» нафтовий сектор країни, використовуючи «заздалегідь визначені критерії та терміни».

«Повторне банкрутство Ірану ознаменує початок нашої оновленої політики санкцій», — сказав посадовець.

Бессент припустив, що під час цього США працюватимуть з «регіональними сторонами», які допомагають просувати іранську нафту на ринок. Однією з цих країн, імовірно, буде Росія. На початку тижня Росія заявила, що готова допомогти США в ядерних переговорах з Іраном.

За словами Бессента, усі кроки Трампа спрямовані на просування інтересів США на світовій арені.