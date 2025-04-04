Держсекретар США визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу

США чекають у найближчі тижні ясності від Росії, чи готова вона до миру. Якщо РФ почне затягувати процес — США переоцінять свій підхід.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо журналістам після зустрічі міністрів країн НАТО.

«Це можливо — закінчити цю війну на умовах, що допустимі для обох сторін. Ми зараз в процесі пошуку цих умов. Скоро ми будемо знати — через тижні, не місяці — чи Росія готова до миру», — наголосив він.

Рубіо підкреслив, що українці вже показали свою готовність до припинення вогню, тож тепер настала черга РФ.

«Якщо буде тактика очікування і затягування — ми не будемо в цьому зацікавлені і президент Трамп не буде падати в пастку безкінечних переговорів. Ми скоро будемо знати, чи Росія серйозно ставиться до миру. Якщо ні — треба буде переоцінювати наше положення і що ми будемо робити з цим», — підкреслив чиновник.

Він також нагадав, що Конгрес уже почав працювати над законопроєктом про посилення санкцій — на випадок, якщо Москва не буде готовою до миру.

Крім того, Рубіо визнав, що Росія порушувала режим припинення вогню.

«Вони порушують припинення вогню, це нехороший знак. Якщо у нас є реальне припинення вогню, то нічого не має вибухати. Але Росія на це не погодилась, вони порушують ці умови», — підкреслив він.