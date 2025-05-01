Віцепрезидент США: У наступні 100 днів ми зближуватимемо позиції України та Росії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що між Україною та Росією «дуже велика прірва» щодо бачення завершення війни. Тому в наступні 100 днів адміністрація Дональда Трампа працюватиме, аби «спробувати зблизити ці сторони».

Про це Джей Ді Венс сказав в інтерв’ю Fox News.

Венса попросили прокоментувати стан переговорів між Росією та Україною. Він відповів, що першим і необхідним кроком до вирішення конфлікту між Росією та Україною є те, щоб кожна зі сторін зробила «мирну пропозицію».

«І це вже сталося. Українці сказали: “Ось чого ми хочемо”. Росіяни сказали: “Ось чого ми хочемо”. І тепер справа дипломатії — спробувати зблизити ці дві сторони. Тому що між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці, — дуже велика прірва», — вважає віцепрезидент США.

Венс додав, що мирні пропозиції України та Росії вже озвучені. Протягом наступних 100 днів президентства Трампа його адміністрація «наполегливо працюватиме, щоб спробувати зблизити ці сторони».

Перемовини про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Раніше Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.

Марко Рубіо після зустрічі із союзниками в Парижі 18 квітня заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.

Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. А Рубіо напередодні повторно заявив, що Вашингтон може відмовитися від спроб мирного врегулювання, якщо Москва і Київ не досягнуть прогресу. У цьому разі Росії може загрожувати посилення санкцій, нагадав у вихідні радник США з нацбезпеки Майк Волтц.