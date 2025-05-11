Угорщина відкладає консультації з Україною про права нацменшин — у Будапешті підтвердили

У Міністерстві закордонних справ Угорщини підтвердили, що відкладають консультації з Україною про захист прав національних спільнот, першу з яких планували провести 12 травня. Цьому передувало виявлення угорської шпигунської мережі на Закарпатті і взаємні видворення дипломатів.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини, парламентський державний секретар Левенте Мадяр.

З ініціативи Угорщини заплановані в Ужгороді українсько-угорські консультації перенесли на невизначений термін. Офіційних пояснень такому рішенню в Будапешті не надали.

«Події останніх днів в угорсько-українських відносинах не дозволяють вести добросовісні, конструктивні переговори з такої важливої ​​та делікатної теми, як права меншин», — зазначив Мадяр.

Те, що українська Служба безпеки викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України, він назвав «превентивною акцією», що нібито ставить під сумнів щирість намірів вирішити відкриті питання. Але додав, що Будапешт готовий до діалогу.