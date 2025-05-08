CNN: Повітряний бій між Пакистаном та Індією став одним з «наймасштабніших і найдовших у новітній історії авіації»

І Пакистан, і Індія повідомляють, що кількість жертв через обстріли збільшилась. Останні також спростовували та заперечили те, що Ісламабад знищив пʼять їхніх літаків. CNN пише, що повітряний бій між країнами став одним з «наймасштабніших і найдовших у новітній історії авіації»

Про це з посиланням на офіційні заяви та слова джерел пишуть CNN і BBC.

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Пакистанські військові кажуть, що загинула щонайменше 31 людина, ще 57 поранені. Військовий речник Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі сказав, що кількість загиблих зросла через те, що Індія обстріляла лінію контролю.

За його словами, Військово-повітряні сили Пакистану оборонялися, що було «відповіддю з нашого боку на їхні дії».

Водночас Армія Індії повідомила, що через пакистанські обстріли на її боці фактичного кордону загинули щонайменше 15 мирних жителів і 43 отримали поранення.

Індійські чиновники також вперше зреагували на заяви Ісламабаду від 7 травня про те, що Пакистан нібито збив 5 індійських літаків, серед яких було три винищувачі французького виробництва Rafale. Посольство Індії в Пекіні заперечило це.

«Ми рекомендуємо вам перевірити факти та перехресно перевірити свої джерела, перш ніж поширювати таку дезінформацію», — заявили у відомстві.

Водночас високопоставлений чиновник розвідки Франції анонімно підтвердив CNN, що Пакистан справді збив один французький винищувач Rafale, який був у складі ВПС Індії. Це перший подібний випадок, коли один із сучасних військових літаків французького виробництва втратили в бою.

На фотографіях частин літака, який розбився в Кашмірі, що перебуває під управлінням Індії, за повідомленням CNN, видно етикетку французького виробника, але експерти заявили, що неможливо сказати, чи ця деталь походить від літака Rafale.

Getty Images

За словами чиновника розвідки, французька влада розслідує, чи Пакистан збив тільки один винищувач Rafale. Індія мала у своїх ВПС 36 винищувачів Rafale, які придбали у французького виробника Dassault Aviation.



Високопоставлене джерело в пакистанській службі безпеки розкрило CNN деталі повітряного бою з Індією, де, як стверджує Пакистан, знищили пʼять індійських літаків.

За його словами, у повітряному бою, що тривав понад годину, брали участь 125 винищувачів. Жодна зі сторін не покидала свого повітряного простору — подекуди обмінювалися ракетами на відстані понад 160 кілометрів.

Цей повітряний бій був одним з найбільших і найдовших у новітній історії авіації.

Конфлікт Індії та Пакистану

22 квітня поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше не відоме воєнізоване угруповання, що називає себе «Кашмірським опором». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.

Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією.

У ніч на 7 травня Збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур»та атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану.