Пакистан заявив, що збив пʼять індійських літаків, і звинуватив Індію у вбивстві 26 цивільних

Пакистанські військові заявили, що збили пʼять індійських винищувачів.

Про це йдеться в повідомленні уряду Пакистану.

CNN з посиланням на джерела пише, що йдеться про три літаки Rafale, один МіГ-29 й один винищувач СУ-30. Також пакистанські війська начебто збили індійський безпілотник Heron.

До ескалації Індія мала у своїх ВПС 36 винищувачів Rafale, придбаних у французького виробника Dassault Aviation.

Винищувачі вперше замовили у 2016 році, а надходити вони почали у 2020-му. У той час міністр оборони Індії Раджнатх Сінґх заявив, що нові літаки є «одними з найкращих у світі» та зроблять ВПС Індії «набагато сильнішими для стримування будь-якої загрози, яка може виникнути щодо нашої країни».

В Індії втрату літаків офіційно не підтверджували, але джерела Reuters серед індійських чиновників повідомили, що вночі три винищувачі зазнали аварії в різних районах Гімалайського регіону. Джерела додали, що всіх трьох пілотів госпіталізували.

Крім того, речник армії Пакистану заявив, що через індійські атаки загинули 26 цивільних, а ще 46 дістали поранень. Індія ж стверджує, що її військові удари були спрямовані на обʼєкти «терористичної інфраструктури» угруповання «Лашкар-е-Тайба» — саме його звинувачують у вбивстві туристів в індійській частині штату Джамму та Кашмір.

Індійська поліція і медики також повідомили, що щонайменше семеро мирних жителів загинули, ще 30 дістали поранень внаслідок обстрілів і артилерійського вогню з боку Пакистану в кількох районах уздовж лінії контролю — фактичного кордону, який розділяє спірний Кашмір між двома країнами.

За словами представників влади, вздовж лінії контролю були інтенсивні артилерійські перестрілки.

Конфлікт Індії та Пакистану

22 квітня поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше не відоме воєнізоване угруповання, що називає себе «Кашмірським опором». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.

Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією.

У ніч на 7 травня Збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур» та атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану.