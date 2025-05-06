Мерца з другої спроби обрали новим канцлером Німеччини

Бундестаг з другої спроби схвалив кандидатуру Фрідріха Мерца на посаду канцлера Німеччини.

Про це повідомляє Spiegel.

У другому турі за Мерца проголосували 325 депутатів, тоді як у першому турі — лише 310 з необхідних 316.

Програш Мерца в першому турі став першим подібним прецедентом в історії Німеччини. Ще ніколи призначений канцлер не зазнавав невдачі на виборах до Бундестагу після успішних коаліційних переговорів.