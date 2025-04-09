«Альтернатива для Німеччини» вперше очолила рейтинг політичних партій у країні

Праворадикальна «Альтернатива для Німеччини» вперше очолила рейтинг політичних партій по всій Німеччині.

Про це пише німецька газета Die Welt з посиланням на дані соцопитування Ipsos.

Якби вибори до Бундестагу провели в найближчу неділю, то АдН здобула б 25% підтримки. Показники її підтримки зросли на 3% від останнього опитування.

Тобто АдН випередила б консервативний блок «Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів» (ХДС/ХСС), який готові підтримати 24% респондентів. Це найгірший показник ХДС/ХСС за останні три роки. Від останнього опитування показник підтримки блоку впав на 5%.

Водночас 15% проголосували б за соціал-демократів, а ще по 11% — за «Лівих» і партію «Зелених».