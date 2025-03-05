Канцлер Фрідріх Мерц очолить Німеччину. Чи зможе він повести Європу в її спротиві Росії та русі від США? Переказуємо великий профайл The Atlantic

За кілька годин після перемоги на виборах лідер німецької партії ХДС Фрідріх Мерц сказав, що хоче «досягти незалежності від США». Він ніколи не думав, що доведеться говорити щось подібне, та зараз стало зрозуміло, що «американцям значною мірою Європа байдужа». Навіть президент Франції Емманюель Макрон, який давно виступає за більшу самостійність континенту, не висловлював подібну ідею так жорстко.

Мерц — консерватор в економіці, політиці та соціальних питаннях, він представляє стару школу німецьких політиків. Але історія поставила його на чолі найбільшої економіки Європи в той момент, коли США під керівництвом Дональда Трампа залишають свою традиційну роль у Європі. Тепер Мерцу доведеться провести свою країну, а можливо й весь європейський континент, через епохальні зміни.

Майбутній канцлер Німеччини планує збільшити витрати на оборону та поставити Париж, Варшаву і Лондон у центр нової європейської політики — особливо в підтримці України. Він навіть припускає заміну традиційної американської «ядерної парасольки» на британську і французьку.

Мерц має репутацію жорсткого, самовпевненого та інтелектуально зверхнього політика. Зростом 196 см, він звик буквально дивитися зверху вниз на людей, з якими спілкується. Він мультимільйонер, називає себе «верхнім середнім класом» і сам пілотує власний двомоторний літак. Мерц проходив службу в артилерії Бундесверу, він цінує владу і порядок, носить кашемірові светри з V-подібним викотом і може зробити зауваження співробітнику через зовнішній вигляд.

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Мерц — політик повоєнного покоління. Він виріс в епоху морального осмислення жахів і звірств нацистського режиму. Його дід був членом нацистської партії і мером міста Брілон. Минуло два покоління — і тепер Мерц різко критикує ультраправу «Альтернативу для Німеччини», називаючи її «ганьбою країни». Його дитинство було матеріально забезпеченим, але непростим: він шість місяців лікувався в туберкульозній клініці, втратив сестру в автокатастрофі, мав проблеми з дисципліною в школі та навіть залишався на другий рік через низькі оцінки.

Bild / Фото з власного архіву / «Бабель» Bild / Фото з власного архіву / «Бабель» Будинок діда Мерца у Брілоні. Wikimedia / «Бабель» Будинок діда Мерца у Брілоні. Bild / Фото з власного архіву / «Бабель»; Wikimedia / «Бабель»

Політична кар’єра Мерца була такою ж проблемною, як і його дитинство. Імовірно, він пережив більше поразок, ніж будь-який інший чинний німецький політик. Фрідріх Мерц здобув популярність у 1990-х роках як консервативний депутат, але у 2000-му програв боротьбу за лідерство в партії Ангелі Меркель, яка згодом зробила все, щоб витіснити його з політики. У 2009 році він покинув політику — щоб заробляти гроші. Мерц зайнявся бізнесом, працював у юридичній фірмі. Він входив до наглядових рад і керівництв багатьох компаній, від німецької філії BlackRock до виробника туалетного паперу WEPA.

У 2018 році, коли Меркель оголосила про відставку, Мерц знову включився у гру. Рейтинги його партії ХДС стабільно падали, тому в 2022-му вона обрала головою Мерца, який мав жорсткий підхід до мігрантів. Одного разу він навіть пропонував ввести надзвичайний стан, щоб зупиняти мігрантів на кордонах і виганяти їх із Німеччини — те, що за законами ЄС зазвичай заборонено. Він називав українських біженців «туристами соціального забезпечення» (за що пізніше вибачився) і критикував дітей мігрантів за неповагу до вчителів. Якщо все це мало на меті залучити правий електорат та послабити «Альтернативу для Німеччини», то результат сумнівний — на цих виборах ультраправі подвоїли свій результат та отримали майже 21% голосів.

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Економічні погляди Мерца стануть для нього головним викликом. «Незалежність від США» потребуватиме великих державних витрат, тоді як Мерц — прихильник вільного ринку, мінімальної бюрократії та видатків бюджету. Він виступав за дерегуляцію економіки, скорочення соціальних виплат і стимулювання інвестицій. У 2000-х роках Мерц казав, що якби став міністром фінансів, то зробив би так, щоб німецька податкова декларація вміщалася на підставку під келих пива.

Водночас Мерц — переконаний європеїст і рішучий прихильник України. Він критикував Олафа Шольца за нерішучість у підтримці Києва і надмірне узгодження позицій зі США, виступав за більш самостійну роль ЄС у координації з Парижем і Лондоном. Відповідаючи на заяву Шольца про намір бути «канцлером миру», Мерц заявив, що «мир можна знайти на будь-якому кладовищі, а нам потрібно захищати свободу».

Мерц разом з послом Німеччини в Україні під час візиту до Києва у грудні 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Новий німецький канцлер хоче, щоб Європа стала суверенною та вільною від зовнішнього втручання. Він вважає, що нова адміністрація у Вашингтоні, так само як і Росія, намагається розколоти та підірвати демократію в Європі. Білий дім, як і Кремль, схоже, має намір втручатися у вибори на користь ультраправих сил, а також хоче змусити ЄС послабити регулювання великих технологічних корпорацій. «У мене немає жодних ілюзій з приводу того, що робить Америка, — казав він. — Просто подивіться, як Ілон Маск втрутився у виборчу кампанію в Німеччині. Втручання з Вашингтону були не менш різкими й обурливими за ті, що ми бачили з боку Москви».

Консерватизм Мерца може допомогти йому провести Європу через історичну трансформацію. Так само, як затятий антикомуніст Річард Ніксон встановив відносини з комуністичним Китаєм у 1972 році, а лівий канцлер Герхард Шредер скоротив німецьку соціальну підтримку у 2000-х, Мерц зі своїми консервативними переконаннями може змусити німців та європейців витратити великі кошти на відокремлення від США.