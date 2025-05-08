У Румунії готуватимуть технічний персонал для винищувачів F-16

У Румунії створять навчальний центр для технічного персоналу з обслуговування винищувачів F-16. Цьому посприяють Нідерланди.

Про це повідомило нідерландське Міноборони.

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Нідерланди й Румунія підписали декларацію про наміри стосовно цього проєкту під час візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекелманса до його румунського колеги Анжела Тилвера.

Навчальний центр створять на авіабазі Фетешті — там уже розташований Європейський навчальний центр для пілотів F-16 (він готує як румунських, так і українських пілотів).

Наприкінці 2024 року Нідерланди оголосили, що передадуть Румунії 18 своїх літаків F-16. Зараз вони вже на авіабазі Фетешті.

«Українці активно використовують F-16 для захисту свого неба. Щодня ми бачимо, наскільки це важливо. При цьому потрібні не лише кваліфіковані пілоти, але й добре підготовлений технічний персонал», — наголосив Брекелманс.

F-16 для України

У 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. Першу партію F-16 Україні постачили Нідерланди, про що стало відомо в жовтні 2024 року. Вдруге літаки надійшли в Україну в грудні 2024-го, їх відправила Данія.

Загалом F-16 погодилися передати Києву чотири держави-союзниці: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) і Норвегія (6 літаків).

2 травня 2025 року Державний департамент США схвалив пакет з навчання та підтримки F-16 для України на суму $310,5 мільйона.