КМІС: Позитивні очікування стосовно угоди про надра зі США мають 47% українців

Станом на початок травня 2025 року 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі США.

Про це йдеться в соціологічному опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

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Про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання цієї угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з відповіддю. Тобто баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% — переважають позитивні очікування).

КМІС

У розрізі регіонів трохи менше позитивних очікувань щодо угоди на сході та заході. Хоча в обох випадках частка тих, хто має саме негативні очікування, не перевищує чверті, а баланс позитивних-негативних очікувань є позитивним (з урахуванням доволі невеликої вибірки в кожному регіоні).

КМІС

Також у цьому опитуванні ставили питання до довіру окремим українським публічним діячам. Результати показують, що у випадку всіх публічних осіб не більше третини тих, хто їм довіряє, вважають, що ця угода матиме скоріше негативні наслідки для України. Водночас у майже всіх випадках частка тих, хто очікує на скоріше позитивні наслідки, переважає частку тих, хто очікує на скоріше негативні наслідки — тобто баланс оцінок є позитивним.

КМІС

Єдиний виняток — ті, хто довіряють нардепу й ексочільнику забороненої нині партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрію Бойку. Серед них найменше мають позитивні очікуванні та трохи більше тих, хто має негативні очікування від угоди про корисні копалини.

Також дещо менше оптимізму серед тих, хто довіряє колишньому раднику голови Офісу президента Олексію Арестовичу, хоча в його випадку все-таки баланс очікувань є позитивним). Утім, ці результати менш надійні через невелику кількість їхніх прихильників у вибірці.

У випадку всіх інших публічних людей серед тих, хто їм довіряє, приблизно половина і більше вважають, що підписання угоди матиме скоріше позитивні наслідки для України.

Результати опитування КМІС показують, що зараз українці переважно мають позитивні очікування від угоди про корисні копалини зі США і меншість має саме негативні очікування. При чому серед тих, хто довіряє відомим публічним особам, зокрема лідерам політичної опозиції, теж переважають позитивні очікування від договору.

Як проводили дослідження

Із 2 травня 2025 року КМІС почав заплановане заздалегідь власне опитування (методом телефонних інтерв’ю за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян, які проживають на не окупованих територіях України), до якого в останній момент додали запитання про сприйняття наслідків цієї угоди.

Польовий етап опитування має тривати до середини травня 2025 року, але станом на 6 травня провели 561 інтерв’ю. У КМІС зазначають, що цієї кількості достатньо для розуміння попередніх результатів (з урахуванням похибки, яка становить 5,4% при довірчій імовірності 95% та дизайн-ефекті 1,3).

Угода про надра

1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Фонд — це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення у світову економіку. Детальніше про угоду тут і тут.

Підписанню угоди передували місяці політичних баталій між Україною та США. Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що врешті-решт вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики 6 травня рекомендував ратифікувати угоду про корисні копалини. Однак уже 7 травня Комітет переголосував рішення — до преамбули рішення за пропозицією додали текст про те, що депутати не бачили інших угод, які уклали разом із загальною угодою про копалини.