NYT: США схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для Patriot з Німеччини

США схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для Patriot з Німеччини.

Про це пише NYT з посиланням на чиновника Конгресу, який заявив про це в пʼятницю, 9 травня.

Цю зброю виготовляють у США, і навіть якщо вона вже належить іншій країні, передати її можна лише з дозволу американського уряду. Далекобійні артилерійські ракети використовують у системах залпового вогню, таких як HIMARS (США) або MARS II (німецька версія).

Поставки зброї Україні під час президентства Трампа

До верхньої палати Конгресу США передали повідомлення Державного департаменту про сертифікацію запропонованої ліцензії на експорт оборонних товарів Україні на суму $50 мільйонів. У переліку документів за 29 квітня під номером EC-859 згадана записка від посадовця юридичного офісу Держдепу США до комітету із закордонних справ, яка стосується України.

У записці повідомляють про запропоновану ліцензію на експорт «товарів оборонного призначення, включно з технічними даними, та оборонних послуг Україні на суму $50 млн або більше». Це перший подібний дозвіл на продаж зброї з моменту повернення Трампа в Білий дім.

Раніше цього ж дня Kyiv Post з посиланням на джерела писав, що адміністрація Трампа поінформувала Конгрес про наміри схвалити експорт товарів військового призначення Україні через механізм прямого комерційного продажу на $50 млн або більше.