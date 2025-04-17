Зеленський: Трамп пообіцяв, що США працюватимуть над продажем Україні 10 систем Patriot

Україна готова купити в США щонайменше 10 комплексів Patriot, і президент США Дональд Трамп пообіцяв, що США над цим працюватимуть.

Про це Зеленський розповів на брифінгу з журналістами.

За словами Зеленського, в України є дефіцит цих систем, проте США як власники відповідних ліцензій могли б гарантувати Україні системи Patriot. Україна це розглядає як частину гарантій безпеки.

«А Україна готова їх купити. Як мінімум 10 систем. Я сказав про цей мінімум президенту Трампу під час нашої телефонної розмови. Він мені сказав, що Америка буде працювати над цим», — розповів президент.

Він додав, що Україна веде окремі діалоги з європейцями з цього приводу. За його словами, європейські партнери допоможуть з фінансуванням, якщо США погодяться продати системи.

Що передувало

10 квітня Зеленський заявив, що Україна передала США великий перелік озброєнь, яке вона готова придбати. Зокрема, йшлося про передачу не менше ніж 10 зенітних ракетних комплексів Patriot.

Однак сам Трамп 14 квітня під час розмови з журналістами ухилився від відповіді на запитання про купівлю систем.

«Він [Зеленський] завжди намагається придбати ракети. Дивіться, коли ви починаєте війну, ви маєте знати, що ви можете виграти її. Ви не можете починати війну проти когось, хто у 20 разів більший», — заявив тоді американський президент.

16 квітня німецький таблоїд Bild написав, що Трамп відмовився продавати Україні за $50 мільярдів зенітні ракетні комплекси Patriot.