США, ймовірно, готують продаж зброї Україні — перший після приходу Трампа

До верхньої палати Конгресу США передали повідомлення Державного департаменту про сертифікацію запропонованої ліцензії на експорт оборонних товарів Україні на суму $50 мільйонів.
Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Конгресу.
У переліку документів за 29 квітня під номером EC-859 згадана записка від посадовця юридичного офісу Держдепу США до Комітету із закордонних справ, яка стосується України.
У записці повідомляють про запропоновану ліцензію на експорт «товарів оборонного призначення, включно з технічними даними, та оборонних послуг Україні на суму $50 млн або більше».
Раніше цього ж дня Kyiv Post з посиланням на джерела писав, що адміністрація Трампа поінформувала Конгрес про наміри схвалити експорт товарів військового призначення Україні через механізм прямого комерційного продажу на $50 млн або більше.
Це перший подібний дозвіл на продаж зброї з моменту повернення Трампа до Білого дому.
- 10 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала США великий перелік озброєнь, яке вона готова придбати. Зокрема, йшлося про передачу не менше ніж 10 зенітних ракетних комплексів Patriot. Однак сам Трамп 14 квітня під час розмови з журналістами ухилився від відповіді на запитання про купівлю систем.
- 17 квітня Зеленський казав, що Трамп пообіцяв, що США працюватимуть над продажем Україні 10 систем Patriot.