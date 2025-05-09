Франція спрямує доходи від заморожених активів РФ на обслуговування гармат CAESAR в Україні

Франція використає доходи від заморожених російських активів для обслуговування переданих Україні самохідних артилерійських установок CAESAR.

Про це оголосив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Львові.

Париж передаватиме гроші своїй компанії KNDS, яка й буде обслуговувати гармати. Французько-німецький концерн KNDS, який виробляє САУ CAESAR, у червні 2024 року створив дочірню компанію в Україні, а потім — центр технічного обслуговування цих гармат.

Франція передала Україні близько 60 таких самохідних артилерійських установок. Вони призначені для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях. Гармата здатна використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, включно з касетними. Максимальна відстань вогню — 42 км. Може перевозити до 18 снарядів і робити шість пострілів на хвилину.

Окрім гармат CAESAR, концерн KNDS обслуговуватиме й ремонтуватиме в Україні танки Leopard 1 і Leopard 2, броньовані машини AMX10 RC, гаубиці PzH 2000 та зенітні установки Gepard.