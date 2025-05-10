МВС відсторонило шістьох високопосадовців Нацгвардії. Що відомо

Міністерство внутрішніх справ України відсторонило шістьох посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

Про це повідомила пресслужба відомства.

МВС призначило судове розслідування. Деталей справи не уточнили.

За даними «Дзеркала тижня», Національне антикорупційне бюро другий день проводить обшуки у посадовців Нацгвардії. Зокрема прийшли до:

командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка ;

; директора департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка ;

; директора департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського ;

; заступника директора департаменту логістики — начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця ;

; начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза ;

; начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ полковника Володимира Федоровського.

Обшуки також провели у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення Головного управління Нацгвардії.

За версією слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у 190 мільйонів гривень. Підозрювані могли отримати кошти за сприяння у тендерах, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Йдеться про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення у понад 70 км² у Києві.

Окрім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також у заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса відбуваються за ще однією справою. Джерела «Дзеркала тижня» кажуть, що підозрювані посадовці могли розтратити 199 мільйонів гривень під час закупівлі гусеничних бронетранспортерів серії FV за завищеними цінами.