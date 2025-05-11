Папа Римський закликав до миру в Україні — справедливого і тривалого

Новий Папа Римський Лев XIV закликав до «якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру» в Україні.

Про це він сказав у своєму першому недільному зверненні на площі Святого Петра у Ватикані.

«Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу. Нехай буде зроблено все можливе, аби якнайшвидше досягти справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай усі вʼязні будуть звільнені, а діти повернуться до своїх родин», — промовив понтифік.

Також він закликає до миру в секторі Гази й порозуміння між Індією і Пакистаном. Лев настоює на тому, щоб цивільному населенню сектора Гази надали гуманітарну допомогу, а заручників звільнили. Папа Римський розраховує на довгострокову мирну угоду між Індією і Пакистаном.

Лев сказав, що нині світ переживає «драматичний сценарій Третьої світової війни, яка ведеться по частинах», повторивши вислів свого попередника Франциска.

Коли 8 травня конклав обрав Льва XIV новим понтифіком, то першу промову він розпочав зі слів про мир і протягом усього виступу повертався до цієї теми.