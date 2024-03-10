У Ватикані пояснили слова Папи Римського про білий прапор і війну в Україні

Очільник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Римський Франциск не мав на увазі капітуляцію України перед росією, коли говорив, що «ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші».

Про це пише пресслужба Ватикану.

Фрагмент інтервʼю Папи Римського оприлюднив швейцарський мовник RSI. Журналіст поставив Франциску таке запитання: «В Україні є ті, хто закликає до сміливості здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це дасть легітимність тому, хто має більшу силу. Що ви думаєте про це?»

«Слово «вести переговори» — сміливе слово. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тобі потрібно мати мужність домовлятися. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, що виступила б посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього», — додав понтифік після того, як сказав про «сміливість підняти білий прапор».

Як зазначають у Ватикані, насправді Франциск вжив словосполучення «білий прапор», повторивши його за журналістом, і мав на увазі припинення ворожнечі, перемирʼя завдяки переговорам.

«Переговори ніколи не є капітуляцією», — додав Папа Римський.