Санкції проти РФ, обміни полоненими та загострення ситуації на Близькому Сході. Головне за тиждень

Пресслужба Володимира Зеленського

Цього тижня Україна та РФ провели чотири обміни військовополоненими, а ще Київ повернув декілька тисяч тіл загиблих українців. Президент Зеленський увів нові санкції проти росіян, а російські обʼєкти військово-промислового комплексу страждали від атак Сил оборони України. Тим часом на міжнародній арені загострилася ситуація між Іраном та Ізраїлем, а в Індії сталася авіакатастрофа, де загинула щонайменше 241 людина.

«Бабель» зібрав головні події тижня у світі та Україні й розповідає головне.

Обміни з РФ

Протягом тижня відбулося чотири обміни військовополоненими — 9, 10, 12 і 14 червня. Кількості звільнених з полону військових не розкриватимуть до завершення всього процесу. Президент України Володимир Зеленський каже, що обміни мають продовжитись наступного тижня — є така домовленість.

За тиждень також в Україну повернули 4 812 тіл загиблих українців, серед них — полеглі військовослужбовці. Репатріацію проводили 11, 13, 14 та 15 червня.

Про великий обмін у кілька етапів домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих військових.

Удари по російському ВПК

Уночі 9 червня українські оборонці завдали удару по аеродрому, який російські війська використовують для обстрілів України. З нього злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал». Попередньо, під ударом були літаки МіГ-31 та Су-30/34.

У ніч на 11 червня Сили оборони вдарили по пороховому заводу та аеродрому, а також іще по кількох обʼєктах на території РФ. Зокрема, під атакою був Тамбовський пороховий завод. Вибухи також фіксували у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому «Бутурліновка» у Воронезькій області РФ.

Уночі 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони пошкодили потужності нафтового холдингу «ННК» у Самарській області Росії.

Також під вогнем опинився комбінат у місті Невинномиськ Ставропольського краю РФ. А 15 червня Сили оборони України уразили завод з виробництва БпЛА в Єлабузі, що в російському Татарстані.

Російські атаки та наступи росіян на фронті

Володимир Зеленський 14 червня розповів, що українським захисникам вдалося зупинити наступ армії РФ у Сумській області, а повідомлення про просування ворога на Дніпропетровщині не відповідає дійсності.

Тим часом цього тижня росіяни продовжили обстрілювати цивільних у різних містах України. Російські військові масовано атакували Україну дронами й ракетами вночі 10 червня. Через це пошкоджені Софійській собор у Києві та Одеська кіностудія та станція переливання крові в Одесі. Росіяни декілька разів масовано атакували Харків. Були жертви серед цивільних.

Міжнародна підтримка

Україна отримала ще €1 мільярд від Європейського Союзу за рахунок доходів від заморожених російських активів. Рада Євросоюзу підтримала продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року.

Британія цього тижня оголосила, що передасть Україні £1,7 мільярда на додаткові закупівлі зброї. Німеччина заявила, що цьогоріч надасть Україні €9 мільярдів допомоги, однак передачі ракет Taurus не розглядає.

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет на слуханнях у Сенаті заявив, що США мають намір у майбутньому скоротити витрати на допомогу Україні у війні.

В Одесі 11 червня пройшов саміт Україна — Південно-Східна Європа. Сербія єдина не підписала декларацію саміту, де закликали до нових санкцій проти РФ. Водночас президент Александар Вучич, який приїхав в Україну вперше після початку повномасштабного вторгнення, сказав, що його країна пропонує відновити «одне-два» українських міста або регіон.



Нові рішення президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав два закони, які звільняють оптоволокно для дронів від мита та ПДВ. Це здешевить собівартість виробництва безпілотних систем з оптичним кабелем і підвищить ефективність постачань для Сил оборони України.

Окрім того, Зеленський увів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони проти російських чиновників та організацій, які, зокрема, причетні до депортації українських дітей.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Країни продовжують обмінюватися ударами — попередньо, в ізраїльському місті Бат-Ям, де іранська ракета влучила у будинок, загинули пʼятеро українців. Серед них — троє дітей.

Авіакатастрофа в Індії

Біля аеропорту міста Ахмедабад 13 червня розбився пасажирський літак з 242 пасажирами на борту — усі, крім одного, загинули. Літак упав на гуртожиток для медиків — точна кількість загиблих на землі досі невідома.

На місці інциденту продовжують розбори уламків та досі встановлюють точну кількість жертв і зіставляють зразки ДНК для підтвердження осіб загиблих.

Одразу після аварії The New Indian Express писав, що під час авіакатастрофи загинули майже 317 людей — тобто всі, хто був на борту, і ще 75 людей з гуртожитків. Раніше Reuters писало, що загинули не менше ніж 290 людей. Кількість жертв зросла до 279, написав 15 червня The Guardian. За даними BBC — до 270.

За даними медіа, перед авіакатастрофою пілот подавав диспетчерській службі сигнал про нездатність літака набрати тягу для зльоту. Проте офіційної версії про причини авіакатастрофи немає: на місці знайшли бортовий самописець, і зараз його розслідують слідчі.

Смертельне ДТП у Франції за участі українців

У Франції 13 червня сталася смертельна ДТП за участі автобуса, в якому їхали українці. Серед чотирьох загиблих — троє громадян України. Станом на 14 червня в лікарнях перебували девʼять українських дітей.

Загалом в автобусі було 46 студентів і пʼять викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету. Вони поверталися додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм у Франції.

Інші події у світі, які ви могли пропустити: