Обмін полоненими, початок 40-денної операції впливу на Росію і розслідування смертей у «Скелі». Головне за тиждень

Цього тижня «Бабель» опублікував велике розслідування про насильство і смерті мобілізованих у штурмовому полку «Скеля» — після цього там почалися перевірки, а командира відсторонили.

Служба безпеки України розпочала 40-денну операцію впливу на РФ (серію потужних ударів по стратегічних обʼєктах), між Україною та Росією відбувся новий обмін полоненими, а премʼєр Британії Кір Стармер пішов у відставку.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

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Розслідування «Бабеля» про смерті й катування у полку «Скеля»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Журналістка Катерина Лихогляд опитала понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу.

Журналістка нарахувала 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, офіційна причина більшості з яких — пневмонія, а також описала випадки катувань і знущань із тих, хто проходить навчання. Крім того, «Бабель» опрацьовує нові подібні випадки, щоб передати інформацію правоохоронцям.