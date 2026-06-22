Премʼєр Британії Стармер оголосив, що йде у відставку

Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що йде у відставку. Він обіймав посаду з 2024 року.

Про це повідомляє BBC.

Стармер заявив про відставку під час виступу біля резиденції на Даунінг-стріт. За його словами, сьогодні вранці він уже говорив із королем Чарльзом III та повідомив його про своє рішення.

Також Стармер покине посаду лідера Лейбористської партії. Він сказав, що попросив Національний виконавчий комітет Лейбористської партії підготувати обрання нового лідера. Кандидатів на його посаду висунуть 9 липня, обрати їх мають перед літньою парламентською перервою — до 16 липня.

«Зараз моя партія ставить питання: чи є я найкращим кандидатом, який зможе очолити нас на наступних загальних виборах. Я почув відповідь нашої парламентської фракції на це питання і з гідністю приймаю цю відповідь», — сказав Стармер під час промови.

Як пише The Guardian, якщо політик Лейбористської партії Енді Бернем не матиме суперників (що здається дедалі ймовірнішим), він стане премʼєр-міністром у середині наступного місяця.

Що відомо про Енді Бернема

56-річний Бернем, який раніше був мером графства Великий Манчестер, 19 червня переміг на додаткових виборах в окрузі Мейкерфілд на північному заході Англії, ставши депутатом британського парламенту.

Скласти присягу до парламенту він має сьогодні, повідомляла німецька телерадіокомпанія Deutsche Welle. Під час голосування він випередив кандидата від ультраправої партії Reform UK Роберта Кеньона, набравши майже 55% голосів.

Перед цим Енді Бернем був членом Палати громад, працював в уряді премʼєра Гордона Брауна, зокрема у сферах культури, медіа, спорту та охорони здоровʼя. Також він уже заявляв, що планує взяти участь у будь-яких наступних виборах лідера лейбористів.