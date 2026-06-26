«Бабель» уточнює кількість смертей у навчальних центрах «Скелі» — 25, не 26, але опрацьовує нові випадки, щоб передати правоохоронцям

Досліджуючи випадки смерті під час навчань у штурмовому полку «Скеля» (в/ч 4862), журналістка Катерина Лихогляд також вивчала аналогічну інформацію по інших підрозділах і помилково внесла в список померлих у «Скелі» інформацію про Вʼячеслава Борисова, який проходив вишкіл у військовій частині 4896. Обставини його смерті теж розслідують правоохоронці, але він не проходив підготовку в «Скелі».
Редакція приносить вибачення за цю помилку — вона сталась через опрацювання великого масиву інформації. Водночас зараз редакція опрацьовує і передає правоохоронним органам нову інформацію про смерті в полку, про які повідомляють близькі новобранців, — кількість таких випадків може бути вищою.
- 23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» писав про 26 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.
- Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало розслідування в «Скелі». Також там працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. Вчора командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.