До України з полону повернулися 160 українських військових

Додому з російського полону під час обміну повернулися 160 українських військових. Усі були в полоні ще з 2022 року. Наймолодшому звільненому військовому виповнилося 26 років. Найстаршому — 66.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

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Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що повернені входили до складу мотопіхотних, штурмових, повітрянодесантних, аеромобільних, стрілецьких, артилерійських, авіаційних військ, морської піхоти.

Багато з повернених — це старший офіцерський склад. Загалом під час цього обміну вдалося повернути 58 офіцерів, а також 115 оборонців Маріуполя, повідомили в Коордштабі. Також удома сім військовослужбовців, які відсвяткують День народження в червні, а у двох із повернених були Дні народження два дні тому.