СБУ вдруге за місяць вдарила по нафтоперекачувальній станції «Второво». Це частина 40-денної операції впливу на РФ

СБУ вдруге за місяць вдарила по нафтоперекачувальній станції «Второво» у Волгоградській області, яка забезпечує пальним Москву, — це частина 40-денної операції впливу на РФ.
Про це повідомила СБУ.
Зі станції перекачують світлі нафтопродукти до портів, зокрема в Балтійському морі. Також станція входить до структури АТ «Транснафта-Верхня Волга», і з неї постачають дизпаливо до великих нафтобаз навколо Москви. За попередніми даними, дрони влучили в технічні будівлі.
Нафтоперекачувальну станцію «Второво» вже атакували 10 червня.
Окремо президент Зеленський підтвердив атаку ракет FP-5 «Фламінго» на підприємство «Титан-Барикади» у Волгограді.
- Президент Володимир Зеленський 25 червня затвердив 40-денну операцію впливу на Росію, яку має провести Служба безпеки України, щоб спонукати РФ до завершення війни.