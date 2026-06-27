СБУ вдруге за місяць вдарила по нафтоперекачувальній станції «Второво». Це частина 40-денної операції впливу на РФ

СБУ вдруге за місяць вдарила по нафтоперекачувальній станції «Второво» у Волгоградській області, яка забезпечує пальним Москву, — це частина 40-денної операції впливу на РФ.

Про це повідомила СБУ.

Зі станції перекачують світлі нафтопродукти до портів, зокрема в Балтійському морі. Також станція входить до структури АТ «Транснафта-Верхня Волга», і з неї постачають дизпаливо до великих нафтобаз навколо Москви. За попередніми даними, дрони влучили в технічні будівлі.

Нафтоперекачувальну станцію «Второво» вже атакували 10 червня.

Окремо президент Зеленський підтвердив атаку ракет FP-5 «Фламінго» на підприємство «Титан-Барикади» у Волгограді.