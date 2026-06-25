Зеленський затвердив 40-денну операцію впливу на Росію для завершення війни. Її проведе СБУ

Президент Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію впливу на Росію, яку має провести Служба безпеки України, щоб спонукати РФ до завершення війни.
Про це Зеленський заявив після доповіді виконувача обовʼязків голови СБУ генерал-майора Євгенія Хмари.
Зеленський зазначив, що Служба безпеки вже кілька місяців поспіль демонструє найвищі показники захисту позицій України на фронті завдяки дронам, а Центр спецоперацій «Альфа» є лідером за результатами ударів по російських військах і техніці.
- Останніми місяцями українські війська, зокрема і СБУ, майже щоночі успішно атакують цілі на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Серед останніх великих атак цього тижня — аеродроми «Саки» та «Гвардійське» в Криму, ППО росіян на Керченському мосту, два НПЗ у республіці Башкортостан та нафтобаза в Краснодарському краї РФ.