Зеленський затвердив 40-денну операцію впливу на Росію для завершення війни. Її проведе СБУ

Президент Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію впливу на Росію, яку має провести Служба безпеки України, щоб спонукати РФ до завершення війни.

Про це Зеленський заявив після доповіді виконувача обовʼязків голови СБУ генерал-майора Євгенія Хмари.

Зеленський зазначив, що Служба безпеки вже кілька місяців поспіль демонструє найвищі показники захисту позицій України на фронті завдяки дронам, а Центр спецоперацій «Альфа» є лідером за результатами ударів по російських військах і техніці.