Українські Сили оборони вдарили по нафтобазі «Полтавська» у Краснодарському краї та двох НПЗ у РФ

Українські Сили оборони в ніч проти 25 червня атакували нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському краї РФ — це близько 300 км від лінії фронту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

На нафтобазі горять три резервуари з пальним. Це підприємство спеціалізується на зберіганні та продажі пального у регіоні, а резервуарний парк налічує 28 ємностей.

Також вранці СБУ вдарила по двох НПЗ в Уфі — «Башнафта-Уфанафтахім» і «Башнафта-Новойл», що за понад 1 500 км від лінії фронту. Після удару горять установки АВТ підприємств, які забезпечують первинну переробку нафти.

Ці заводи виробляють бензин, дизель, авіапаливо та нафтохімію.

Окрім того, сьогодні під атакою були енергетичні обʼєкти у Сімферополі. Українські війська також атакували автомобільний міст у Запорізькій області та два залізничні мости на Луганщині.