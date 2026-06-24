Електропідстанція, ППО та військові аеродроми. Українські дрони вночі залетіли до окупованого Криму

У ніч проти 24 червня українські безпілотники атакували низку цілей на території тимчасово окупованого Криму.
Зокрема, Сили безпілотних систем сім разів вдарили по головній електропідстанції у Севастополі. Вона розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС. Після атаки Севастополь залишився без світла.
А дрони Служби безпеки вночі влучили по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське». У «Саках», попередньо, пошкоджені чотири ангари, де зберігають авіаційну техніку.
Ще під ударом були засоби ППО росіян у районі Керченської протоки — дві одиниці зі складу ЗРК С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1». Це вже четвертий атакований СБУ «Панцир-С1» у цьому районі.
- У ніч проти 21 березня українські війська також вдарили по обʼєктах росіян по обидва боки Кримського мосту — приблизно за 300 км від лінії фронту. Під ударом були нафтобаза у Керчі, морська логістика для перевезення нафти у порту Кавказ Краснодарського краю РФ та ППО росіян на Кримському мосту.
- Після цього у Криму повністю припинили продаж пального на заправках для цивільних і запровадили графіки відключень світла.