У Криму ввели режим надзвичайної ситуації. Там проблеми зі світлом і пальним після українських атак

Окупаційна влада республіки Крим та міста Севастополя 26 червня запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.
Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.
За його словами, таке рішення ухвалили «для впорядкування питань економічного характеру» та «стабільного функціонування всіх сфер життєзабезпечення населення».
«Прошу всіх зберігати спокій і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Разом ми прорвемося», — звернувся до жителів Аксьонов.
- Останнім часом Україна провела серію успішних атак по території Криму. Під ударом були мости (зокрема, знищені Чонгарський міст та залізничний через Північнокримський канал), головна електропідстанція Севастополя, нафтобаза в Керчі, низка засобів ППО окупантів біля Кримського мосту та інші обʼєкти.
- Через це окупаційна влада Криму запровадила низку обмежень. Зокрема, з 21 червня на півострові повністю заборонили продаж пального цивільним, ввели графіки відключень світла, а також до кінця літа закрили всі дитячі табори «з міркувань безпеки».