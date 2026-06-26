У Криму ввели режим надзвичайної ситуації. Там проблеми зі світлом і пальним після українських атак

Окупаційна влада республіки Крим та міста Севастополя 26 червня запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, таке рішення ухвалили «для впорядкування питань економічного характеру» та «стабільного функціонування всіх сфер життєзабезпечення населення».

«Прошу всіх зберігати спокій і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Разом ми прорвемося», — звернувся до жителів Аксьонов.