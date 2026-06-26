СБУ атакувала два російських кораблі, пором і засоби ППО в Криму. Це частина 40-денної операції впливу на РФ

Військові спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України 26 червня атакували два російських судна військового забезпечення, пором і засоби ППО росіян у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

По двох кабельних кораблях проєкту 15310 «Волга» і «Вятка» дрони «Альфи» поцілили на суднобудівному заводі «Затока» в окупованій Керчі.

Ці кораблі будували для Міністерства оборони РФ. Вони мали розгортати системи гідроакустичного спостереження «Гармонія» для підводної військової розвідки.

Крім того, вони можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших обʼєктів критичної інфраструктури. Вартість кожного із цих суден — сотні мільйонів доларів.

Також у Керчі після української атаки загорівся вантажопасажирський пором «Петропавлівськ», завантажений на 96%. Ще дрони атакували озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.