В окупованому Криму до кінця літа закрили всі дитячі табори «з міркувань безпеки»

У тимчасово окупованому Криму з 22 червня до 1 вересня зупинили прийом до дитячих таборів.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Зокрема, призупиняють бронювання місць, прийом та розміщення груп дітей «у закладах дитячого відпочинку та оздоровлення».

За словами Аксьонова, такі заходи необхідні «для забезпечення громадської безпеки у ситуації, що склалася». Він закликав громадян «з розумінням поставитися до встановлених обмежень».