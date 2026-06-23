Українську делегацію на конференції в Гданську очолить Свириденко. Очікувалось, що на ній буде Зеленський

Українську делегацію на конференції в Гданську з відбудови України очолить премʼєрка Юлія Свириденко.

Про це Свириденко написала у телеграмі.

Премʼєрка розповіла, що до складу делегації увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни, урядовці й парламентарі.

Очікувалося, що участь візьме і президент Володимир Зеленський. Однак після скандалу з перейменуванням підрозділу ССО на честь героїв УПА та позбавленням через це Зеленського польського ордена його участь була під питанням.

Президент Польщі Кароль Навроцький ще раніше відмовився приїжджати на конференцію, пише польське TVN24. Також у Варшаві стверджують, що українська сторона відмовилась від окремої зустрічі Зеленського з Навроцьким.

Напередодні Володимир Зеленський в інтерв’ю ТСН розповів, що пропонував Навроцькому зустрітися і провести конференцію, а той заявив, що «Україні не місце у Європі, бо це погано для польського фермера».

Конференція з відновлення України має пройти у Гданську 25—26 червня. Її мета — посилити міжнародну підтримку відбудови України та залучити нові інвестиції.