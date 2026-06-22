Буданов та Кислиця їздили в Польщу, аби залагодити конфлікт. Коли не вдалося, Зеленський відправив орден Білого Орла поштою

Перед тим як повернути орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому «Новою поштою», Україна намагалася владнати конфлікт дипломатично.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтервʼю ТСН.

«Голова мого офісу і перший заступник, [Кирило] Буданов і [Сергій] Кислиця, сказали: “Ми хочемо полетіти, ми вирішимо питання з поляками — з адміністрацією Кароля”. Я сказав: “Ви не вирішите це, на мій погляд, бо я бачу в цьому виключно електоральний процес, який вже почався”», — сказав Зеленський.

За його словами, Буданов та Кислиця все ж поїхали, спілкувалися з Канцелярією президента Польщі та командою прем’єр-міністра, командою спікера, «але повернулись з відчуттям “пане президенте, ми відчуваємо, що вони це зроблять”».

Після того, каже Зеленський, він спробував ініціювати зустріч з Навроцьким, але той натомість зробив новий випад проти України.

«Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок: каже, що Україні не місце у Європі, тому що це погано для польського фермера. Він це говорить для чого — щоби потім тиснути на [премʼєра Дональда] Туска, блокувати кластер. Це пов’язані речі», — сказав Зеленський.

Також Зеленський впевнений, що його зустріч з прем’єром Дональдом Туском ніяк не вплинула на президента Польщі і його рішення.