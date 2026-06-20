Третій президент України Віктор Ющенко також відмовився від найвищої польської держнагороди — ордена Білого Орла

Третій президент України Віктор Ющенко також відмовився від ордена Білого Орла. Це стало реакцією на рішення Варшави позбавити Володимира Зеленського цієї найвищої польської держнагороди.

Про це повідомила колишня прессекретарка Ющенка Ірина Ванникова.

«Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського Ордена Білого Орла на знак незгоди зі спробами переглянути рішення про нагородження Президента України Володимира Зеленського. Ця нагорода була вручена не лише конкретній людині. Насамперед вона стала знаком поваги до українського народу, який платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі. Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика», — йдеться в заяві.

Таке ж рішення цього дня ухвалив і другий президент — Леонід Кучма. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник ОП Кирило Буданов також відмовилися від своїх нагород — Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» та Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею».

Учора президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Усе через те, що Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів ССО імʼя Героїв УПА. Президент Зеленський, своє чергою, вже відправив до Польщі свій орден.