Зеленський відправив Каролю Навроцькому орден Білого Орла

Президент України Володимир Зеленський відправив польському колезі Каролю Навроцькому орден Білого Орла, якого його позбавили напередодні.

Про це повідомив президент Зеленський.

«Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись... Сьогодні я відправив орден пану президенту Польщі», — написав він.

Напередодні Навроцький позбавив Зеленського цієї найвищої державної нагороди — ордена Білого Орла. Усе через те, що президент України підписав указ про присвоєння одному з підрозділів ССО імʼя Героїв УПА. Тоді Навроцький запевнив, що це рішення не спрямоване проти української нації та не змінить нічого в підтримці Києва під час війни з РФ.

Після цього міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник ОП Кирило Буданов відмовилися від своїх нагород — Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» та Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею».