Президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди — ордена Білого Орла.

Про це повідомив Кароль Навроцький в Х.

«Президент Республіки Польща є Великим Магістром ордена Білого Орла і зобов’язаний підтримувати честь цієї найвищої державної нагороди. Цей обов’язок також покладається на Капітул ордена Білого Орла. Тож після того, як президент Володимир Зеленський погодився присвоїти одному з підрозділів Збройних сил України звання Героїв УПА, я після консультацій з Капітулом вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла», — прокоментував Навроцький.

Водночас президент Польщі запевнив, що це рішення не спрямоване проти української нації та не змінить нічого у підтримці Києва під час війни з РФ.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здреагував на це та заявив, що відмовиться від своєї високої нагороди — Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». Він поверне нагороду, яку отримав у 2022 році, назад до Польщі. Сибіга вважає, що таке рішення Навроцького є стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва.

«Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави», — написав він.