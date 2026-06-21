Уже чотири українських президенти. Порошенко також відмовився від ордена Білого Орла — найвищої польської держнагороди

П’ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко відмовився від ордена Білого Орла. Це вже четвертий президент України, який ухвалив таке рішення.

Про це він написав у фейсбуці.

За словами Порошенка, він іще два тижні тому обіцяв своїм колегам вчинити так, якщо «не вдасться переконати президента Навроцького не робити хибне рішення».

«Вважаю помилковим рішення президента Польщі Кароля Навроцького і несправедливим щодо народу України. Не випадково його вже привітав Медведєв. Кремль завжди аплодує всьому, що послаблює єдність між Україною та Польщею», — зазначив Порошенко.

Він додав, що орденом Білого Орла нагороджували не президентів держави, а українців, зокрема воїнів, які боронять Україну, Польщу і всю Європу.

При цьому Порошенко запропонував «вже з понеділка» шукати рішення, «які дозволять не поглибити нинішню кризу», і нагадав про формулу Папи Римського Івана Павла ІІ «прощаємо і просимо прощення», «яка свого часу допомогла нашим народам знайти шлях до примирення і партнерства».

Цього ж дня аналогічне рішення ухвалили другий президент України Леонід Кучма і третій — Віктор Ющенко. А міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Кирило Буданов відмовилися від своїх нагород — Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» та Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею».

Це стало реакцією на те, що президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Усе через те, що Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів ССО імені Героїв УПА.

Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».