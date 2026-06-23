В уряді Польщі пояснили, чому Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України в Гданську

У польському уряді пояснили, що президента країни Кароля Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України (URC-2026) через «формат заходу». Конференція відбудеться 25—26 червня в Гданську.

Про це в ефірі Polsat News сказав речник уряду Польщі Адам Шлапка.

За словами Шлапки, формат конференції такий, що її готують і організовують органи виконавчої влади, які відповідають за економічну, зовнішню та внутрішню політики держави. Шлапка також вважає, що критика з боку представників канцелярії Навроцького є «грою». Він пояснив, що під час аналогічних заходів у Німеччині та Італії президенти цих країн не брали в них участі.

«Можливо, пан Рафал Лешкевич (речник польського президента) не знає, як виглядають різні формати зустрічей. Марцін Пшидач (голова Бюро міжнародної політики президента Польщі), безперечно, це чудово знає, тож коли він ставить це під сумнів, видно, що це гра», — зазначили в уряді країни.

23 червня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що очолить українську делегацію на конференції в Гданську. Хоча очікувалося, що на ній буде президент Володимир Зеленський.

Конференція з відновлення України має пройти в Гданську 25—26 червня. Це вже четверта щорічна конференція: минулі були в Лондоні, Берліні і Римі. Мета заходу — посилити міжнародну підтримку відбудови України та залучити нові інвестиції.