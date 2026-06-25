Командира полку «Скеля» Юрія Гаркавого відсторонили після розслідування «Бабеля». Тривають перевірки

Командира 425 окремого штурмового полку «Скеля» підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірок після розслідування «Бабеля» про смерті, катування і знущання над мобілізованими в навчальних центрах полку.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомив Генеральний штаб ЗС України.

Наразі в підрозділі працюють правоохоронці, зокрема досудове розслідування за фактами можливих неправомірних дій щодо військовослужбовців полку веде Державне бюро розслідувань.

Також за рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в «Скелі» працює комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Поки тривають перевірки й розслідування, командира полку Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків. У Генштабі кажуть: якщо підтвердяться факти кримінальних правопорушень, згадані в розслідуванні «Бабеля», винних обов’язково притягнуть до відповідальності згідно із законом.

«Також у разі підтвердження випадків перевищення повноважень посадовими особами та порушення прав військовослужбовців, вищим командуванням будуть ухвалені відповідні організаційні й кадрові рішення», — додали в Генштабі й наголосили, що висновки будуть ґрунтуватися виключно на перевірених фактах, документах, результатах офіційних розслідувань, судових рішеннях.

Підрозділ і командування всіх рівнів сприяють проведенню всебічного розслідування та взаємодіють із правоохоронними органами, Офісом військового омбудсмана, представниками медіа, зазначили в Генштабі.

Водночас там додали: 425 окремий штурмовий полк, як і багато інших штурмових підрозділів, залишається ефективною складовою Сил оборони України і продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших напрямках фронту.

«При цьому слід наголосити, що людська гідність, життя і здоров’я кожного військовослужбовця — найбільша цінність для Збройних Сил України як на полі бою, так і в ході підготовки в тилу. Встановлення істини щодо кожного критичного випадку, усунення недоліків та невідворотність покарання за доведені правопорушення залишаються принциповою позицією військового командування», — наголосили в Генштабі.