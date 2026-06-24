Уповноважений з прав людини Лубінець перевіряє можливі катування в штурмовому полку «Скеля» — вчора про це писав «Бабель»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець перевіряє можливі катування військовослужбовців у 425 окремому штурмовому полку «Скеля».

Про це Лубінець повідомив у соцмережах.

Він звернувся до Держбюро розслідувань і Спецпрокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне та неупереджене розслідування. Раніше ДБР повідомило, що розпочало перевірку після матеріалу «Бабеля» про катування та смерті мобілізованих у штурмовому полку «Скеля».

Також Лубінець провів робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Той заявив, що Військова служба правопорядку вже працює над з’ясуванням обставин.

Завтра, 25 червня, моніторингова група Офісу обмудсмана вирушить на місце, щоб провести перевірку. Лубінця запевнили, що роботі групи сприятимуть.