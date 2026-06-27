Українські ракети «Фламінго» вдарили по заводу «ФНВЦ “Титан-Барикади”» у Волгограді

Українські ракети «Фламінго» в ніч проти 27 червня вдарили по заводу «ФНВЦ “Титан-Барикади”» у Волгограді. Це підприємство є єдиним виробником пускових установок для для ОТРК «Іскандер-М».

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Підприємство також виробляє: пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», артилерійські частини та стволи для САУ «Мста-С».

За попередніми даними OSINT-аналізу, під ударом були цех № 2, виробничий корпус цеху № 38, а також цех невстановленого призначення. Також там додали, що по заводу запустили пʼять ракет, з яких влучило — три.

Цей завод внесений у список санкцій США, Великої Британії, Євросоюзу, Канади, Нової Зеландії, Швейцарії, України , Японії та Австралії.